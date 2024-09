Policiais civis da Delegacia de Estância prenderam em flagrante uma mulher suspeita de tráfico de drogas no residencial Carmem do Prado. A ação policial resultou ainda na apreensão de entorpecentes e itens utilizados no tráfico de drogas. O caso ocorreu nessa segunda-feira, 23, e foi divulgado nesta terça-feira, 24.

Segundo o delegado Érico Xavier, as investigações tiveram início após o recebimento de informação anônima de que um casal mantinha um ponto de venda de drogas no local.

“Os policiais diligenciaram e verificaram a autenticidade das informações através das investigações efetuadas, culminando na prisão da investigada”, detalhou o delegado.

Na ação policial, foram apreendidos em posse da mulher, aproximadamente meio quilo de maconha, cerca de 50g de cocaína, balança de precisão, aparelhos celulares e outros objetos utilizados para comercialização das drogas.

A mulher presa na ação policial já está à disposição do poder judiciário para audiência de custódia, na qual será decidido se permanecerá preso preventivamente ou se responderá o processo em liberdade.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.