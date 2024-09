O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prendeu na tarde desta terça-feira, 24, no Centro do município de Lagarto, o homem suspeito de colidir por diversas vezes contra um veículo no Povoado Queiroz, zona rural lagartense. O crime foi registrado por câmeras e repercutiu nas redes sociais nos últimos dias.

O suspeito foi detido no início da tarde desta terça, num restaurante do Centro de Lagarto, após denúncias anônimas. A partir da informação recebida, a guarnição do 7º BPM foi ao ponto indicado, flagrando o investigado, na companhia de outros dois homens.

O trio foi preso e levado à Delegacia Regional de Lagarto, para as providências de praxe. O envolvido na colisão, aparentemente proposital, responderá por tentativa de homicídio. Na ação, também foi apreendida a quantia de R$ 2.807,00.

Buscas

Desde a segunda-feira, 23, as Polícias Civil e Militar realizavam diligências na região de Lagarto, objetivando localizar o suspeito da tentativa de homicídio.