Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária 9BPRv) e do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) atenderam a uma ocorrência de sinistro de trânsito que resultou na morte de um ciclista na rodovia SE-290. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 20. A Polícia Civil irá investigar o caso.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender um sinistro de trânsito na SE-290, na cidade de Tobias Barreto.

No local do acidente, a equipe identificou que o ciclista se deslocava entre Tobias Barreto e Poço Verde, quando foi atingido por um veículo no Povoado Jacaré. A morte do ciclista foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do veículo que colidiu com o ciclista fugiu do local do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil

As equipes da Polícia Científica também estiveram no local, fizeram os exames periciais e o recolhimento do corpo da vítima do acidente de trânsito para o Instituto Médico Legal (IML).

Informações que possam contribuir com a identificação do condutor do veículo que fugiu do local do acidente podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, no telefone 181.