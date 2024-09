O cantor Tayrone é uma das atrações mais esperadas pelo público para o evento “Arrocha Natal”, maior festival do ritmo, no estado do Rio Grande do Norte.

A festa será realizada na Arena das Dunas, no próximo dia 02 de outubro, na capital, Natal. O evento promete agitar a véspera de feriado e fortalecer ainda mais o ritmo da sofrência por lá.

“Estou feliz e honrado em participar desse evento, que exalta o nosso arrocha e leva a nossa música para lugares incríveis. Vai ser um mega show, com grandes hits da minha carreira. Eu estou esperando por vocês e contando os dias para esse grande encontro”, comentou o cantor.

O evento – que contará ainda com apresentações de renomados artistas, incluindo É o Grello, Michele Andrade, Tayara Andreza, Lukas Lemos e Melissa Farias – promete ser uma experiência inesquecível, repleta de música e diversão para o público.