Foi deflagrada a Operação Bravateiros em torno da investigação de um crime de homicídio em Neópolis. A ação policial, coordenada pela Delegacia Regional de Neópolis, cumpriu quatro mandados de prisão e decisões judiciais de busca e apreensão. A operação ocorre nesta quinta-feira, 24.

De acordo com o delegado Kherton Rafael, a investigação que desencadeou a operação teve início em 2022. “O crime ocorreu no dia 23 de agosto daquele ano, próximo a um condomínio no centro de Neópolis. A vítima foi surpreendida por homens armados e foi morta a tiros”, narrou.

No cumprimento das buscas, um dos investigados foi flagrado em posse de maconha. “Ainda durante as buscas, encontramos cápsulas de munição, demonstrando o contexto de uso de arma de fogo”, complementou o delegado.

Também foram apreendidas motocicletas para verificação no curso da investigação. “Já que os investigados utilizavam-se de motocicletas na prática criminosa”, relatou Kherton Rafael.

A ação policial contou com a participação de equipes das delegacias de Neópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande, Japoatã e Pacatuba. Também participou equipes da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM).

Bravateiros

Bravateiros é um termo que descreve pessoas que fazem bravatas, ou seja, aquelas que ostentam uma falsa valentia ou coragem, geralmente com o objetivo de intimidar os outros ou se mostrar superiores, sem, de fato, possuir essas qualidades. Os bravateiros costumam agir de forma arrogante, mas suas ações muitas vezes são vazias ou sem fundamento real.

No contexto do nome da operação, um “bravateiro” seria alguém que tenta se passar por corajoso, mas cuja “valentia” se revela como falsa ou motivada por insegurança, especialmente quando o ato de “coragem” envolve covardia, como uma emboscada.