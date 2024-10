O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Promotoria de Justiça de Aquidabã, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), com o apoio da Polícia Civil de Sergipe, Polícia Militar de Sergipe e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 10, a “Operação Desafino”. A ação ocorre em quatro município sergipanos.

O objetivo da operação é combater crimes de lavagem de capitais e outros correlatos, relacionados à gestão de uma Fundação Médica, que resultariam em desvios de recursos públicos. As investigações foram conduzidas pela Promotoria de Aquidabã, com apoio do Gaeco e apoio operacional das forças policiais.

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados ao término dos cumprimentos dos mandados expedidos pela justiça sergipana.

Fonte: MP