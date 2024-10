Policiais civis da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda cumpriram o mandado de prisão contra um homem condenado pelo crime de estupro contra a própria filha, quando a vítima era criança. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 15.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em 2017. Conforme a apuração policial, na época do crime, pai e filha haviam se conhecido recentemente, visto que a menina até o momento não tinha tido contato com o pai biológico.

Após se conhecerem, o homem propôs aproximação com a menina, que já tinha 12 anos na época, levando-a para passar uns dias em sua casa, local onde ocorreram os abusos.

Conforme investigação, os fatos foram descobertos após a então esposa do homem flagrá-lo durante a noite abusando da filha. Ao ser flagrado, ele agrediu e ameaçou de morte com uma faca a então companheira.

Os crimes foram comunicados à polícia, e o homem chegou a ser preso preventivamente durante o processo, tendo sido solto posteriormente. Com a condenação definitiva de 11 anos e quatro meses de reclusão, ele foi preso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.