Com o início imediato das buscas pelos suspeitos do roubo que resultou na morte de um idoso, ambos foram identificados e José Messias Santos da Silva, 26 anos, já se encontra preso após se entregar ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) ainda na noite dessa segunda-feira (21). Ele é ex-presidiário e já havia sido condenado pela prática do crime de roubo qualificado, tendo sido liberado da unidade prisional onde cumpria pena em 17 de março deste ano. A investigação é conduzida pelo Depatri, e as diligências contam com o apoio da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) e da Polícia Militar.

Conforme a delegada Thereza Simony, responsável pela investigação, logo após a identificação de ambos os investigados, o Depatri representou pelas prisões temporárias dos dois homens. “As decisões judiciais foram deferidas pelo juiz plantonista. À noite, José Messias se apresentou no Depatri, acompanhado por seu advogado”, enfatizou.

O outro investigado pelo roubo que resultou na morte do idoso segue na condição de foragido da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do segundo suspeito do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Caso

No início da manhã da última segunda, por volta das 7h, a vítima – um idoso que trabalhava em um estacionamento – foi abordado por dois homens na avenida Rio Branco, na região central da capital. “Eles entraram no estacionamento, abordaram a vítima e a colocaram dentro do seu próprio carro e saíram do local. A vítima foi encontrada já na rua Itabaiana, a pouco metros do local, sem vida. Possivelmente, vítima de um infarto”, explicou a delegada.

Logo após o registro da ocorrência, os primeiros levantamentos da investigação foram iniciados e imagens de câmeras de segurança foram coletadas pela Polícia Civil. As imagens mostram os dois homens correndo logo após o fato. Assim que as imagens foram coletadas e analisadas, foram divulgadas ainda na segunda-feira, possibilitando a identificação dos investigados.