Policiais Civis da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas. Ele foi flagrado com diversos pinos de cocaína. Mais de 370 pinos da droga foram apreendidos na ação policial que ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 16.

Segundo as informações policiais, inicialmente a equipe abordou o suspeito próximo a um posto de combustíveis no bairro Oviêdo Teixeira no momento em que iria realizar uma entrega de cocaína. Durante a abordagem, os policiais encontraram 24 pinos escondidos na cueca e mais três no bolso.

Ainda durante a abordagem, o suspeito assumiu que de fato iria fazer uma entrega, informando ainda que em sua residência teria mais uma quantidade de cocaína.

Diante da confirmação sobre a existência de mais drogas, os policiais foram à rua Baião de Dois, localizada no bairro Luiz Gonzaga. Na casa do suspeito, os policiais encontraram cerca de 370 pinos de cocaína escondidos no guarda-roupa.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itabaiana onde foi confeccionado auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.