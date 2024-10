Em ação conjunta entre as delegacia de Cristinápolis e Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Estância, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), um homem de 23 anos foi preso por descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele é investigado após procurar insistentemente a ex-companheira e ameaçá-la de morte. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 23, em Cristinápolis.

Segundo as informações policiais, o investigado não se conformava com a autonomia e liberdade da mulher em dizer não queria mais o relacionamento e a procurava no ambiente de trabalho dela, perseguia e ligava dezenas de vezes.

Temerosa pela própria vida, a vítima registrou o boletim de ocorrência na DEAGV de Estância. Com o descumprimento de medida protetiva, foi necessária a ação policial.

As equipes da Polícia Civil das duas cidades envolvidas, com apoio necessário da Divisão de Inteligência, agiram em conjunto e efetuaram a prisão após representação ao Judiciário pelo necessário encarceramento já que não bastou, neste caso, a decretação do afastamento.

A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.