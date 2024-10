Na noite da última quarta-feira, 23, policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam uma mulher suspeita por tráfico de drogas. A ação ocorreu no município de Nossa Senhora do Socorro.

Durante patrulhamento, os militares receberam denúncias sobre um caso de violência doméstica na região do Conjunto Fernando Collor. Ao chegar no local, a suposta vítima relatou que seu ex-marido teria invadido a residência causando danos materiais e feito ameaças de morte.

Após receber autorização para entrar no imóvel, a equipe encontrou, entre os objetos espalhados pelo chão, aproximadamente 6kg de substância semelhante à maconha divididos em tabletes.

Diante das evidências, a suspeita e o material a apreendido foram direcionados à Delegacia para adoção das medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE