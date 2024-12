Foi disponibilizada nesta quarta-feira, 27, a análise de intensidade e os tipos de impactos da seca em Sergipe no mês de outubro. Conforme a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), a partir dos dados do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), houve expansão da estiagem em cinco dos oito territórios sergipanos.

Nos territórios do alto sertão e em uma pequena porção do agreste central, houve a expansão da seca de intensidade moderada para grave. Já nos territórios do médio sertão, em uma pequena porção do baixo São Francisco e do sul e em grande porção do Agreste Central, ocorreu a expansão da intensidade de fraca para moderada. Nos demais territórios, manteve-se a condição de seca de intensidade fraca.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, explica que a tendência para o próximo trimestre no estado de Sergipe é a ocorrência de chuvas variando de normal a abaixo da normal climatológica, com temperaturas prevalecendo acima da normal climatológica. “Isso facilita a perda de água do solo e a redução gradativa no volume de água dos reservatórios. Ressalta-se que a região Nordeste está em seu período de estiagem. Diante desse quadro, deverá haver o agravamento do cenário de seca nos próximos meses”, concluiu.