Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida no início da manhã desta terça-feira (26), na BR-235, nas proximidades do povoado Cafuz, em Sergipe. O acidente envolveu um carro de passeio e um caminhão caçamba, resultando em uma colisão frontal.

De acordo com informações preliminares, o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele ficou preso às ferragens, o que exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros para a remoção do corpo. A identidade da vítima fatal não foi divulgada até o momento.

Já o motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), em Aracaju. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o tráfego e iniciar a perícia, que vai determinar as causas do acidente. A rodovia ficou parcialmente interditada durante a manhã, gerando lentidão no trecho.

Acidentes na BR-235 têm sido recorrentes, e a rodovia é alvo de críticas devido às condições de segurança. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção, especialmente em trechos sinuosos ou com tráfego intenso de veículos pesados.