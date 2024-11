Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por roubo de veículo. O fato ocorreu na madrugada da última quinta-feira, 28, na Zona Sul de Aracaju.

Durante patrulhamento, os militares receberam informações, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), sobre um automóvel de cor vermelha, que teria sido roubado no Bairro Coroa do meio.

Em posse das informações, a equipe iniciou buscas e, momentos depois, localizou o carro no Bairro Olaria. Ao ser solicitada a apresentação do documento veicular, o condutor apresentou uma documentação falsificada, com inconsistências na numeração do chassi, além de adulteração visível nas placas.

Durante a busca no interior do veículo foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína.

Diante do flagrante, o suspeito e o veículo foram direcionados à Delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE