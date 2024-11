Nesse terça-feira (5), militares da Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPAm) resgataram uma capivara na quadra de tênis da Orla de Atalaia, na Zona Sul da capital. O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

Segundo informações, o resgate ocorreu no início da noite dessa terça-feira, após um acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), referente a uma capivara presa na quadra de tênis. Assim que os militares do CIPAm chegaram ao local, rapidamente fizeram o resgate do animal.

Ainda de acordo com os PMs, a capivara foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) da Adema, para avaliação técnica e futura devolução ao seu habitat natural.

Fonte: Ascom PM/SE