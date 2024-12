Na noite deste domingo (29), uma chácara localizada no Povoado Cabrita, em São Cristóvão, foi alvo de uma ação criminosa que resultou na tomada de reféns. A ocorrência foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP).

De acordo com informações preliminares , os suspeitos invadiram a propriedade e renderam os ocupantes, mantendo-os sob ameaça. No entanto, uma das vítimas conseguiu se esconder e acionou a polícia.

Ao chegarem ao local, os agentes da Polícia Militar foram recebidos com resistência e entraram em confronto com um dos criminosos, que acabou sendo baleado e morreu no local. Segundo a SSP, outros quatro envolvidos no crime conseguiram fugir, embrenhando-se em uma área de mata próxima à chácara.

A Polícia Militar permanece na região realizando buscas pelos suspeitos foragidos.