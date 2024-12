Em operação deflagrada nesta sexta-feira (13), equipes da Delegacia Regional de Lagarto e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) identificaram um homem investigado por envolvimento em pelo menos dois homicídios consumados e uma tentativa desse crime no município lagartense.

Segundo o delegado Paulo Cristiano, que coordenou a operação, além dos homicídios, o investigado também era apontado como um dos principais fornecedores de drogas das regiões do Campo da Vila e Estação.

“Ele já foi alvo de outras investigações capitaneadas pela mesma equipe, quando os policiais civis eram lotados na cidade de Umbaúba. Na época, o investigado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, bem como investigado por outro homicídio consumado”, detalhou o delegado responsável pela operação.

Ainda conforme Paulo Cristiano, a ficha criminal demonstra a periculosidade do investigado encontrado nesta sexta-feira. “Devido à sua extensa ficha criminal e violência em suas ações, ele era temido até mesmo no meio da criminalidade, que o tinha como um ‘matador de sangue frio’”, complementou o delegado.

No momento do cumprimento do mandado de prisão, o investigado reagiu, entrando em confronto com as equipes policiais, sendo atingido e socorrido ao hospital, mas não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. A operação resultou na apreensão de arma de fogo e drogas.

A Polícia Civil segue com investigações acerca de homicídios e tráfico de drogas em Lagarto e região Centro-Sul de Sergipe. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.