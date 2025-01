O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) concluiu na manhã desta segunda-feira, 13, os trabalhos de busca e resgate de três vítimas do rompimento de um trecho em rodovia causado pelas fortes chuvas no município de Capela. A corporação foi acionada na manhã do domingo, 12, para a ocorrência envolvendo dois carros que caíram na cratera que se formou e foram arrastados pelas águas.

A informação inicial era de que um veículo havia caído, tendo como ocupante o condutor que conseguiu sair e se salvou segurando em uma árvore. “Havia ainda a suspeita de outro veículo com três ocupantes, que familiares não estavam conseguindo contato e eles passaram pelo local em direção a Aracaju. Os trabalhos de busca foram iniciados pela guarnição de Propriá e pela equipe de mergulho”, contou o capitão Luiz Mário, supervisor do Corpo de Bombeiros.

Por volta das 13h30 do domingo o segundo carro foi encontrado. “A equipe de mergulho localizou os dois corpos dentro do veículo e fizeram o resgate, concluído por volta das 14h30. Duas mulheres, uma de 39 anos e outra de 41. As buscas continuaram pela terceira vítima, com varredura realizada pelos mergulhadores, buscas por terra com a guarnição de Propriá e Serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (SBRESC), além de buscas aéreas com drone e Grupamento Tático Aéreo (GTA). Os trabalhos foram suspensos no final da tarde, devido ao retorno das chuvas e da falta de visibilidade”, explicou o supervisor.

Segundo o sargento Gilmar Sobrinho, chefe da guarnição de Propriá, por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, 13, os trabalhos foram retomados. “Contamos com o apoio de moradores que conheciam a região e, por volta das 7h30, localizamos e resgatamos o corpo do homem de 44 anos. Ele foi encontrado a uma distância de aproximadamente 500 metros do local onde aconteceu o rompimento. Era um local de difícil acesso e o corpo não foi arrastado para mais longe porque ficou preso em uma cerca”, concluiu. O Corpo de Bombeiros atuou em parceria com a Polícia Militar, Defesa Civil e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).