O Governo de Sergipe emitiu o Decreto nº 924, publicado na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (13), que estabelece luto oficial de três dias pelas vítimas das intensas chuvas que atingiram o município de Capela nos últimos dias, que vitimaram duas pessoas.

A cidade foi uma das mais afetadas pelas precipitações que atingem o estado desde a última sexta-feira (10), quando foi emitido alerta pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e Defesa Civil estadual.

No município de Capela, as intensas chuvas ocasionaram perdas de vidas humanas, além de danos materiais e sociais à população local. Por meio do Decreto, o Governo do Estado manifesta solidariedade e apoio às famílias enlutadas, bem como a toda população do município, que enfrenta este momento de dor e sofrimento coletivo.

A gestão estadual tem atuado por meio das secretarias e órgãos que compõem o Comitê de Gerenciamento de Crise no monitoramento e atendimento às ocorrências causadas pelas chuvas em todo estado, especialmente em Capela, que somente nas últimas 24 horas teve um acumulado de 121,4 milímetros de chuva, volume elevado que provocou o desmoronamento de parte da Rodovia SE-438, conhecida como Rodovia Santa Clara.

Em razão desse rompimento, dois veículos foram levados pelas águas. O ocupante de um dos automóveis conseguiu se salvar por conta própria. Os corpos de duas pessoas que estavam em outro veículo já foram localizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe na tarde desse domingo (12), e identificados pelo Instituto Médico Legal de Sergipe (IML/SE) como Flávia Cunha da Silva, 40 anos, e Adriana Vieira, 41. O outro ocupante do carro ainda não foi encontrado. As buscas foram retomadas às 5h desta segunda-feira.

Fonte: Faxaju