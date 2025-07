A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, reagiu de forma espontânea após uma pergunta feita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Durante o encerramento de um evento no Palácio Itamaraty, nesta quarta-feira (9), Janja comentou em tom irônico:

“Ah, esses vira-latas…”

A fala ganhou destaque nas redes sociais e gerou uma série de interpretações. No momento da declaração, um jornalista havia questionado Lula sobre as críticas de Trump, que sugeriu a aplicação de tarifas extras sobre produtos brasileiros, caso volte à Casa Branca em 2025. A reação de Janja ocorreu já no fim do evento, enquanto o casal presidencial se retirava do local.

Donald Trump, em campanha para retomar a presidência dos Estados Unidos, criticou países que, segundo ele, se aproveitam dos EUA economicamente. O Brasil foi citado diretamente, e Trump disse que, se eleito novamente, poderá aplicar tarifas de até 10% sobre produtos brasileiros. O tom foi nacionalista e protecionista — marca registrada de sua primeira gestão.

Após a repercussão, interlocutores próximos à primeira-dama esclareceram que o comentário não foi direcionado aos jornalistas, mas sim a setores da política brasileira — principalmente bolsonaristas — que, na avaliação de Janja, se colocam contra os interesses nacionais ao apoiar falas como a de Trump.

O ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, também minimizou o episódio. Segundo ele, a fala foi “colocada fora de contexto” e refletia indignação contra o que chamou de “síndrome de vira-lata”, termo historicamente usado para criticar a subserviência a interesses estrangeiros.

Enquanto aliados de Lula viram na fala de Janja uma defesa simbólica da soberania nacional, críticos acusaram a primeira-dama de agir com hostilidade e desrespeito à imprensa. O termo “vira-lata” acabou se tornando trending topic no X (antigo Twitter), dividindo opiniões entre apoiadores e opositores do governo.