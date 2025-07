Uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem e na apreensão de aproximadamente 1 kg de cocaína. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (9), nas proximidades do bairro Agripino, em Tobias Barreto, na rodovia estadual que liga o município a Lagarto.

Em virtude da realização do evento “São Julhão”, que deve atrair um grande fluxo de visitantes à cidade nos próximos dias, as forças de segurança pública têm intensificado as ações preventivas na região. Durante uma blitz realizada nesta quarta, os policiais fiscalizavam um micro-ônibus de uma cooperativa quando um dos passageiros agiu de forma suspeita, demonstrando nervosismo e tentando se esconder.

Ao vistoriar o interior do veículo, os policiais encontraram, embaixo da poltrona ocupada pelo suspeito, uma sacola contendo um tablete embalado em plástico azul, com substância semelhante à cocaína. O homem foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Tobias Barreto, onde foi autuado em flagrante. A droga será encaminhada à perícia criminal para confirmação do teor da substância.

As investigações seguem em andamento para apurar a origem e o possível destino do entorpecente.

A Polícia Civil reforça que a intensificação do policiamento visa garantir a tranquilidade durante o período festivo e conta com o apoio da população por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.