O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu 292 quilos da chamada “flor da maconha” e prendeu quatro pessoas em flagrante na tarde deste domingo, 6, em Aracaju. A ação teve início com uma abordagem a um veículo e, após o desenrolar da ocorrência, os militares chegaram a uma residência no bairro Coroa do Meio, onde o entorpecente estava armazenado.

A substância apreendida é a parte da planta da cannabis com maior concentração de THC, principal composto psicoativo da droga, o que eleva significativamente seu valor de revenda no tráfico de entorpecentes.

A droga foi encaminhada inicialmente para a base do Batalhão de Radiopatrulha e, em seguida, levada à Delegacia Plantonista, onde foi formalizado o procedimento de flagrante.

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa