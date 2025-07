Na noite da última terça-feira (1º), a Polícia Militar de Sergipe, por meio da Força Tática do 4º Batalhão – conhecido como Sentinela do Sertão –, conduziu um homem suspeito de tentativa de homicídio no município de Canindé de São Francisco, no Alto Sertão sergipano.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na Rua da Fazenda, localizada na Agrovila. A equipe da PM foi acionada após relatos de um ataque com arma branca. No local, os policiais encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestando socorro à vítima.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, uma mulher identificada pelas iniciais F.C.S.S. afirmou que seu companheiro, identificado apenas como L., foi atingido por golpes de faca desferidos por um homem conhecido como “P”.

Com base na descrição das testemunhas, a guarnição iniciou buscas nas proximidades e localizou um homem com as mesmas características e vestes apontadas. Com ele, os policiais encontraram uma faca tipo peixeira, possivelmente usada na ação.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Canindé de São Francisco para adoção das medidas cabíveis. Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada. O estado de saúde da vítima também não foi informado.