A Justiça Federal em Sergipe determinou que a Prefeitura de Campo do Brito corrija o salário dos cirurgiões-dentistas da rede pública municipal, cumprindo o piso estabelecido pela Lei Federal nº 3.999/1961. A decisão atende a um pedido do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE) e do Sindicato dos Cirurgiões-Dentistas de Sergipe (Sinodonto/SE).

De acordo com a ação, o município realizou concurso público oferecendo remuneração abaixo do que determina a legislação federal. O edital previa R$ 3.331,42 para jornadas de 24h e 40h semanais, enquanto o piso atual é de R$ 3.636,00 para 20h e R$ 7.272,00 para 40h semanais.

A sentença é do juiz Diego de Amorim Vitorio, da 6ª Vara Federal, que destacou que a União é responsável por definir o piso salarial e que os municípios devem cumprir a norma.

Além de ajustar os editais e os salários atuais, a prefeitura terá que pagar as diferenças retroativas, com correção monetária e juros.

A presidente do CRO-SE, Anna Tereza Lima, considerou a decisão uma “vitória da valorização da odontologia” e lembrou que a luta agora é pela atualização do piso, mas que a legislação vigente deve ser respeitada por todos os municípios.

A decisão é considerada um marco para os profissionais da saúde bucal em Sergipe e pode gerar efeito em outras cidades que ainda descumprem a legislação.