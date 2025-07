Um homem foi preso na noite da última terça-feira (8) após atropelar uma mulher grávida e seu companheiro no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito apresentava sinais evidentes de embriaguez, tentou fugir do local e ainda ofereceu dinheiro aos policiais para evitar a prisão.

O atropelamento aconteceu depois que o motorista colidiu com três veículos ao longo do trajeto. Testemunhas relataram que o homem dirigia de forma descontrolada e em alta velocidade quando atingiu o casal, que estava em uma motocicleta.

Após o acidente, o condutor abandonou o local, mas foi localizado pouco tempo depois por uma policial militar que estava de folga. Ela acionou uma equipe de patrulhamento, que tentou realizar a abordagem. De acordo com os relatos dos agentes, o suspeito resistiu, se mostrou agressivo e ainda tentou subornar os policiais para não ser levado à delegacia.

Apesar da recusa em realizar o teste do bafômetro, os sinais de embriaguez eram visíveis: fala desconexa, dificuldade de equilíbrio e forte odor de álcool. O homem foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por embriaguez ao volante, tentativa de corrupção ativa, lesão corporal e resistência à prisão.

As vítimas do atropelamento, incluindo a mulher grávida, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde delas.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Sergipe. A expectativa é que exames periciais e testemunhos reforcem o inquérito, que pode resultar em diversas penalidades para o condutor, inclusive a cassação da carteira de habilitação e detenção.