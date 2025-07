Uma operação conjunta entre a Delegacia Regional de Propriá, o Batalhão de Caatinga (BPCaatinga), o Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) e o 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi deflagrada na noite desta quinta-feira (10) com o objetivo de localizar um investigado por tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo.

Segundo informações policiais, a ação foi desencadeada a partir de denúncias anônimas que apontavam um imóvel como ponto de tráfico de drogas. Ao chegar ao endereço, os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito, que tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes. Em confronto, ele foi atingido, socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A operação resultou na apreensão de arma de fogo e drogas, que estavam com o investigado.

A Polícia Civil destaca a importância do Disque-Denúncia (181) como ferramenta essencial para o combate à criminalidade. A população pode contribuir com informações de forma anônima, com total garantia de sigilo.