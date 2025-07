As equipes das Polícias Civil e Militar deflagraram uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Própria nas primeiras horas desta quinta-feira, 3. A ação, que tinha como alvos suspeitos por associação ao tráfico, resultou na prisão de dois investigados e na apreensão de entorpecentes.

Em Propriá, durante o cumprimento do mandado de prisão contra um dos alvos, considerado de alta periculosidade, com extensa passagem policial e inclusive citado em crimes de pistolagem, o homem reagiu, sendo atingido durante o revide policial. No local, foi encontrado o revólver que estava com ele, bem como uma porção de droga do tipo maconha.

Na segunda residência, também na cidade propriaense, foi encontrado entorpecente, porém, inicialmente, o proprietário da droga não se encontrava no local, apenas a sua companheira. O material foi apreendido e a mulher encaminhada à delegacia, sendo realizadas diligências no entorno do imóvel, onde o homem foi flagrado e recebeu voz de prisão.

O investigado detido informou que a droga vinha da cidade de Nossa Senhora das Dores, ocasião em que a equipe policial se dirigiu ao município dorense. Chegando no endereço indicado, o suposto fornecedor foi detido e apreendidos 200 gramas de droga do tipo maconha.

Durante a abordagem, ficou constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, praticado no ano de 2020, na cidade de Propriá, contra o homem abordado. Assim, foi dada voz de prisão ao terceiro investigado, que foi levado à Delegacia de Propriá, para a formalização do procedimento.

A Delegacia de Propriá e a Polícia Militar ressaltam a importância do trabalho integrado, inclusive com a parceria da sociedade, mediante o fornecimento de informações via Disque-Denúncia (181).