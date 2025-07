Na manhã deste sábado (5), policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam drogas, munições e arma de fogo no Bairro Ponto Novo, Zona Sul da capital.

Segundo informações, os militares realizavam patrulhamento no bairro quando viram um homem fugindo ao notar a chegada da polícia. Ainda de acordo com as informações, o suspeito entrou em uma casa e pulou o muro, conseguindo fugir por um córrego que passa no fundo do imóvel. No local, os agentes apreenderam embalagens com maconha e crack, duas facas e nove munições.

Ainda na ocorrência, os policiais apreenderam, em cima do telhado da casa vizinha, um revólver calibre .38 com cinco munições, mais embalagens com crack, uma lâmina, uma balança de precisão, dois cartões e uma quantia em dinheiro.

Um homem em atitude suspeita e com passagem pelo Sistema Prisional por tráfico de drogas que estava no local também foi encaminhado à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE