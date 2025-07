Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na tarde dessa quarta-feira, 9, um homem por suspeita de tráfico de drogas no Centro de Itabaiana, região Agreste de Sergipe.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo quando perceberam que o condutor de uma motocicleta empreendeu fuga rapidamente assim que viu a aproximação das viaturas. Houve o acompanhamento tático, ele foi interceptado e abordado.

Durante o procedimento de abordagem, os militares encontraram dez pinos de cocaína com o suspeito, além do celular e do dinheiro. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE