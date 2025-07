A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Simão Dias, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (9), dois homens investigados por desvio de produtos de uma grande loja do ramo de materiais de construção localizada no centro comercial do município. O prejuízo estimado com os furtos já soma cerca de R$ 100 mil.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos era conferencista da loja e se aproveitava da função para desviar mercadorias do estoque. O outro homem atuava na revenda dos produtos, procurava obras em andamento na cidade, abordava os responsáveis e oferecia materiais com preços abaixo do valor de mercado. Após anotar a demanda dos compradores, ele repassava a lista ao conferencista, que providenciava o desvio dos itens.

A prisão foi efetuada no momento em que o funcionário da loja entregava os produtos desviados ao comparsa. A dupla foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e reforça que informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.