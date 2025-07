A Delegacia Regional de Propriá prendeu, nesta segunda-feira, 7, no município de Propriá, um homem flagrado com aproximadamente 2 kg de maconha em sua mochila. Uma informação anônima chegada pelo Disque-Denúncia contribuiu com o desfecho positivo do caso.

De acordo com a Polícia Civil, as informações recebidas indicavam que o suspeito, morador de Propriá, havia viajado até Aracaju, com o objetivo de adquirir a droga, e estaria retornando entre 12h e 13h, no ônibus de uma cooperativa de transportes. Diante da denúncia, os agentes iniciaram diligências, para identificar o passageiro e acompanhar a sua chegada à cidade.

Por volta das 13h15, o homem foi localizado, tentando utilizar um transporte alternativo, do tipo mototáxi, momento em que foi abordado pelos policiais. Durante a revista, pouco mais de 2 kg de maconha foram encontrados em sua mochila, o que resultou na prisão em flagrante.

O investigado foi conduzido à Delegacia Regional de Propriá, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.