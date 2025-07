A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu um homem em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu nesta quinta-feira (3), na feira livre do centro do município de Estância.

De acordo com as informações, a equipe policial realizava diligências investigativas pela avenida principal da Rua da Feira, quando observou dois homens comercializando drogas em troca de dinheiro e de uma caixa de som. Ao realizar a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro tentou descartar o recipiente onde armazenava as pedras de crack, mas acabou sendo preso.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.