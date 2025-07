Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha recuperaram, nesta terça-feira (8), um atomizador agrícola que havia sido furtado em outubro de 2024 de uma propriedade localizada no povoado Serrote, no município de Tomar do Geru. O maquinário foi encontrado em uma propriedade no povoado Periquito, zona rural de Itabaianinha.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, a recuperação do equipamento é resultado da continuidade de uma investigação, conduzida pela Delegacia de Cristinápolis, que apura uma série de furtos de maquinários agrícolas na região.

Na semana anterior, na quarta-feira (2), já tinham sido recuperados um trator e outro atomizador furtados em maio, no município de Cristinápolis. Na data, um dos autores foi preso em flagrante, e outro investigado teve a prisão preventiva decretada.

“Com base em informações levantadas e por determinação da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), os agentes deram continuidade às diligências e localizaram este outro automatizador na zona rural de Itabaianinha. O maquinário foi apreendido e testemunhas foram ouvidas na delegacia”, detalhou o delegado.

O procedimento será encaminhado à Delegacia de Tomar do Geru, responsável pela investigação do furto do atomizador recuperado nesta terça-feira, para a continuidade das apurações e posterior restituição do bem ao proprietário.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população. Informações e denúncias podem ser repassadas de forma anônima e segura pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.