Nessa terça-feira, 8, militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju.

Durante patrulhamento na região, os militares notaram quando o condutor de uma motocicleta acelerou bruscamente ao notar a presença policial. Diante da suspeição, houve um acompanhamento tático momento em que o homem dispensou um invólucro com substância análoga à cocaína .

Na fuga, o indivíduo perdeu o controle do veículo e caiu, momento em que os policiais efetivaram a abordagem e localizaram 260g de substância análoga à maconha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o suspeito foi encaminhado para atendimento hositalar.

As drogas apreendidas foram encaminhadas à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE