Um crime brutal chocou o Maranhão na noite de domingo (6). O policial militar Geidson Tiago dos Santos foi assassinado a tiros durante uma vaquejada no Parque Maratá, em Trizidela do Vale. O principal suspeito do crime é o prefeito de Igarapé Grande, João Vitor Xavier (PDT), de 27 anos.

Segundo relatos de testemunhas, o prefeito e o PM tiveram um desentendimento durante o evento. Após a discussão, João Vitor teria sacado uma arma e efetuado ao menos cinco disparos contra o policial, que estava à paisana.

Geidson chegou a ser socorrido e levado a hospitais das cidades de Pedreiras e Peritoró, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil do Maranhão investiga o caso, que está cercado de grande repercussão política e social. Até o momento, o prefeito não foi preso, e a motivação oficial do crime não foi divulgada.

O episódio levanta questionamentos sobre o uso de armas por autoridades e a impunidade envolvendo figuras públicas.