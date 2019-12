Elemento suspeito de tráfico de drogas morre em confronto com a PM na capital

Na tarde deste domingo, 22, policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) apreenderam uma arma de fogo, munições e drogas durante abordagem a um veículo que transitava na avenida Santa Gleide, na capital sergipana. Durante a ação, um homem veio a óbito após confronto com os policiais militares.

A ação policial teve início quando a equipe do BPTur foi informada sobre uma tentativa de roubo na região do Robalo, Zona de Expansão de Aracaju. De acordo com a vítima, o suspeito fugiu do local em direção ao Terminal de Integração do D.I.A. utilizando um automóvel de cor preta.

Com a intensificação das buscas, o veículo suspeito foi localizado transitando em alta velocidade na avenida Santa Gleide e interceptado em seguida. No momento da abordagem, o condutor disparou contra a equipe policial, que reagiu proporcionalmente à agressão, atingindo o suspeito. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.









Após revistarem o veículo, os policiais apreenderam uma pistola .380, com 11 munições intactas e três deflagradas, além de maconha, cocaína, e uma balança de precisão.

O condutor, identificado como Pedro Ribeiro Matos respondia pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com as informações dos policiais, ele comandava o tráfico de drogas no bairro Siqueira Campos e era suspeito de roubar vários veículos. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Com informações da PMSE