EM MENOS DE TRÊS HORAS: PRF recupera três veículos

Em menos de três horas, policiais rodoviários federais recuperaram em ocorrências distintas, três veículos com restrições. Os flagrantes ocorreram no final da manhã e início da tarde de ontem, 30, na BR 101, nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Maruim e Estância.

Na primeira ocorrência, os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização em um trecho de rodovia federal no município de Estância, quando foram informados por um taxista que o seu veículo foi roubado minutos antes por um indivíduo armado, que se passou por passageiro. Imediatamente, os policiais iniciaram buscas na região e encontraram o veículo GM/Prisma, com placas licenciadas para táxi. Na abordagem, a equipe PRF encontrou com o motorista, um revólver cal. 38, com seis munições e confirmou que o automóvel pertencia ao taxista.

O homem, de 38 anos foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda no final da manhã de ontem, 30, agentes federais fiscalizavam próximo ao trevo que dá acesso ao município de Maruim, quando abordaram um caminhão tipo “prancha” transportando um utilitário Ford/Ranger, que utilizava placas de Alagoas. Em inspeção detalhada, os policiais constataram divergências nos sinais identificadores da caminhonete e descobriram que o veículo tinha restrição de roubo/furto, utilizava placas clonadas e seu licenciamento original é de Pernambuco.

O condutor e outras duas pessoas que viajavam no caminhão “prancha”, foram detidos e encaminhados à delegacia de polícia civil, em Maruim.

E no início da tarde de ontem, 30, uma equipe PRF fazia o trabalho de fiscalização na região metropolitana da Grande Aracaju, quando abordou no km 93 da BR 101, em Nossa Senhora do Socorro, uma motocicleta Honda/Bis, com placa da Bahia. Durante a abordagem, os policiais constataram que a numeração do motor do veículo estava raspada e não havia outros sinais identificadores. O condutor disse que adquiriu o veículo por R$ 1 mil, em um leilão, há cerca de três meses.

Ele foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Aracaju, onde responderá pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

A operação Fim de Ano da PRF segue até a meia-noite do dia primeiro de janeiro de 2020.

PRF Sergipe