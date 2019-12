Veículo falta combustível em cima de ponte e provoca acidente com vítima fatal

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 17, no sentido Augusto Franco para o Inácio Barbosa na capital sergipana.

De acordo com informações, um veiculo de modelo gol faltou combustível em cima da ponte Gilberto Vila de Carvalho, quando o motorista deixou o veículo parado e saiu para comprar combustível sem deixar o local sinalizado. Ainda de acordo com informações Egnaldo de 38 anos de idade acabou colidindo com sua motocicleta com a traseira do veículo que estava parado.









Com o impacto o motociclista veio a óbito no local.