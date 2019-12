VIOLÊNCIA: Motoboy é atingido com um tiro no rosto

Um motoboy foi baleado com um tiro no rosto no final da manhã desta segunda-feira ,30, no bairro 18 do Forte, em Aracaju.









Segundo informações, ainda não se sabe de fato se a ação se trata de uma tentativa de homicídio ou de tentativa de roubo. Ao menos três tiros foram disparados em direção da vítima, porem apenas um acertou o rosto da vítima, que foi levada para o HUSE.

A Policia Civil irá investigar o caso.