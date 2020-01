Cidadania lançará pré-candidatura de Danielle Garcia à Prefeitura de Aracaju na próxima semana

A ansiedade dos Aracajuanos que estão sonhando com a pré-candidatura da delegada Danielle Garcia, está com os dias contados com a confirmação oficial que já tem data marcada. O Grupo unidos por Aracaju, marcou para a próxima segunda-feira,03, o lançamento.

Danielle conta com o apoio do Senador Alessandro Vieira que foi a surpresa das eleições em 2018 batendo recordes de votos e bastante cotado para disputar em 2020, agora como governo do estado









“Nós começamos agora a caminhada para um ano muito importante, um ano em que vamos mudar a história das cidades e comunidades sergipanas. Na Caravana do Cidadania vamos lançar importantes pré-candidaturas, mas também vamos conversar diretamente com a população que quer mudar a forma como a política é feita em suas comunidades disse o senador Alessandro Vieira a Fan F1.