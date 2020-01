Corpo de Bombeiros resgata vítimas de naufrágio no Vaza Barris

O Corpo de Bombeiros realizou um salvamento em uma embarcação que naufragou no rio Vaza Barris. As quatro vítimas estavam ilhadas na localidade. Uma equipe, que estava escalada para para o atendimento do evento de uma prévia carnavalesca na Orla de Atalaia, foi acionada para o local onde fica uma marina, nas imediações do incidente.

Por volta das 19h, as equipes chegaram ao local e parte da equipe ficou em terra para o gerenciamento das ações e a outra realizou as buscas. Uma embarcação pertencente a um estabelecimento comercial, que já estava na água, também foi utilizada para o resgate das vítimas.

No decorrer da ocorrência, foi possível realizar contato com uma das vítimas por meio do aparelho celular, utilizando-se de um aplicativo de mensagens. “As orientações foram fundamentais para o desfecho da ocorrência, pedimos calma, passamos orientações, solicitamos que permanecessem unidos e informamos que a maré estava baixando e que não teria risco de submersão”, explicou o capitão Alysson de Carvalho.

As vítimas resgatadas tem entre 41 e 77 anos, sendo duas de nacionalidade francesa. “Após o resgate das vítimas, elas foram avaliadas e estavam conscientes e orientadas, com sinais de hipotermia e um homem estava com uma contusão no braço direito e um corte no queixo. Então, foram realizados os cuidados necessários e todas as vítimas foram aquecidas com manta térmica”, complementou o capitão.









As vítimas chegaram em terra durante a noite. Após avaliação da equipe, uma vítima foi conduzida pelo Samu; enquanto as demais foram conduzidas para um hospital particular. A embarcação onde eles estavam foi resgatada e entregue ao proprietário da marina.

SSP