LAGARTO: Homem é assassinado dentro da residência do filho do ex-prefeito

Nas últimas horas da noite desta quinta-feira, 23/01, um homicídio por arma de fogo foi registrado no município de Lagarto. De acordo com as informações, o crime ocorreu em uma residência localizada na Avenida Libério Monteiro, no centro de Lagarto.

A vítima foi um homem identificado pelo nome de Jorge Alexandre Souza Santana, de 28 anos, conhecido pelo apelido de Jorginho.









De acordo com informações da polícia, o corpo foi encontrado dentro da residência do filho de um empresário e ex-prefeito de Lagarto. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e quando chegou no local, já encontrou o jovem morto na cozinha da residência.

A PM informou ainda que não é possível fazer qualquer conclusão sobre a autoria do crime, já que ninguém foi encontrado na casa.

O corpo do jovem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju.

Rogério Monteiro o repórter do povo.