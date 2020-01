Policiais do BPRP apreendem 500kg de maconha em posto de combustíveis

Após uma denuncia anônima, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha apreenderam nesta segunda-feira (20), mais de meia tonelada de maconha que estava em um caminhão em um posto de gasolina localizado no município de Nossa Senhora do Socorro.









As informações passadas pelos policiais são de que a droga estava em um caminhão de mudança, que saiu do estado de São Paulo e, em Socorro, dois homens, que conduziam o caminhão com a carga, foram presos em flagrante.

Um dos homens presos informou que é ex-policial militar do Estado de São Paulo e que tinha sido expulso da corporação.

Fonte : Imprensa 1