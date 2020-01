Uma mulher que não teve seu nome revelado, foi vitima de uma tentativa de feminicídio em Tomar do Geru e o crime não se concretizou graças a intervenção de vizinhos.

As informações passadas pelo Blog “Coisas de Tomar do Geru” são de que no inicio da noite desta quarta-feira (01) uma mulher quase foi assassinada pelo companheiro após ser agredida com diversos golpes de arma branca.

O crime só não se consumou porque vizinhos da vítima, ouvindo os pedidos de socorro que vinham da residência do casal, invadiram o local, contiveram o agressor e chamaram a polícia. O homem foi preso em flagrante e conduzido a uma delegacia, onde permanece preso a disposição da justiça.

Já a vitima foi socorrida e levada para um hospital e seu estado de saúde é estável.

As informações são do Blog COISAS DE TOMAR DO GERU