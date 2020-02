CAMPO DO BRITO: PT segue em busca da vaga de vice na chapa do pré-candidato Zominho.

Mesmo tendo assumido publicamente a condição de pré-candidato a prefeito de Campo do Brito, o agora petista, Dr. Gilenaldo, com suas atitudes segue em busca da condição de vice na chapa do pré-candidato Zominho.

Seria chover no molhado falar da inviável candidatura de Gilenaldo, todos lembram o retrato das eleições passadas e viram o resultado – o que fica claro é que com o passar do tempo o mesmo não quer cometer o mesmo erro de outrora e busca incansavelmente uma conjunção com o pré-candidato oposicionista.

Nem nos melhores sonhos do mais democrata Britense cola essa história de que, Zominho iria patrocinar um evento do seu possível rival – ou que seu rival iria pedir um patrocínio para um dos seus principais concorrentes.

Seria a mesma coisa que João Alves patrocinar uma festa de Marcelo Dela (in memorian), que Maria Mendonça patrocinasse uma festa de Luciano Bispo, ou por fim, Lula patrocinasse uma festa de Bolsonaro.

Vamos aguardar para ver se o petista irá emplacar seu nome como vice ou se vai sair como candidato a vereador.

Macambira no Ar