Cinco pessoas morreram durante o Carnaval nas rodovias estaduais de Sergipe

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), divulgou na manhã dessa quarta feira, 26, o balanço da operação “Carnaval 2020”, que visou a segurança na malha viária estadual.

Na operação foram empenhados 60 policiais militares diariamente que realizaram operações de blitz em pontos estratégicos pré-determinados pelo Comando do Policiamento do Interior, locais de fluxo maior de foliões, onde houve quinze viaturas prontas e equipadas com o etilômetro para fiscalização de motoristas que insistissem em conduzir seus veículos embriagados.









O foco da operação foi à prevenção de acidentes e fiscalização da manutenção dos veículos, bem como a utilização de cadeirinhas para transportar crianças com segurança na viagem, afinal, esse equipamento é obrigatório pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com a intensificação da fiscalização, o batalhão especializado registrou diversas autuações pelas mais diversas infrações e realizou 556 testes com bafômetros. Em relação aos testes de alcoolemia, foram flagrados 11 condutores com índice alcoólico acima do permitido , que resultou em apreensão da CNH e sanções administrativas. Sobre os acidentes de trânsito, foram contabilizadas oito ocorrências, onde cinco pessoas que vieram a óbito e oito pessoas acabaram lesionadas.

O comandante ressalta que qualquer pessoa pode manter contato com o BPRv por meio do Ciosp/190 ou 198, se caso verificar alguma irregularidade nas rodovias estaduais.

Fonte: BPRV