Gato é resgatado duas vezes pelos bombeiros

Um gato com a cabeça presa em um buraco no canal da avenida Silvio Teixeira, em Aracaju, foi resgatado pelos bombeiros no último sábado, dia 8. Depois de ser retirado, o animal ainda correu entre os carros e se escondeu no para-choque traseiro de um deles.

“Tivemos que pedir ao motorista para permanecer com o carro parado. Ele foi muito compreensivo e aguardou todo o trabalho. Isolamos a via e retiramos o gato”, afirmou o sargento José Cordeiro, que participou da ocorrência.









Segundo o sargento Cláudio Campos, que também atuou no resgate, os miados do gato foram ouvidos por um motorista de aplicativo que parou no local para deixar um passageiro. Ao ver a situação, o rapaz acionou os bombeiros.

O chamado foi feito por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), pelo 193, no final da tarde. Uma moradora de um prédio próximo acompanhou todo o trabalho dos bombeiros, se sensibilizou com a situação do gato e assumiu a responsabilidade por ele.

