Jovem é executado dentro de salão de beleza no João Alves

Um jovem identificado como Filipi Damário Bezerra do Nascimento, 24 anos, natural do município de Pão de Açúcar, em Alagoas, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (14), dentro de um salão de beleza do conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro.









Populares informaram à polícia que o assassino chegou que um homem chegou em uma bicicleta, invadiu o salão e atirou na cabeça do jovem e em seguida fugiu tomando rugo ignorado.

O jovem não possuía antecedentes criminais.

Com informações do Faxaju