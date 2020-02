Lula e Haddad estarão em Aracaju em março para tentar ajudar Márcio Macedo

Petistas de várias partes do estado, aguardam ansiosamente pela visita do ex-presidente Lula.

A visita contará com a presença de Fernando Haddad, o objetivo da visita é tentar fortalecer à pré-candidatura de Márcio Macedo a prefeitura de Aracaju. O petista tenta de todas as formas emplacar seu nome no cenário da disputa em outubro deste ano.









Essa é a primeira vez que Lula vem a Sergipe desde que saiu da prisão no ano passado, o ex-presidente foi condenado a cumprir prisão por lavagem de dinheiro no caso do triplex.

Lula ainda responde a outros processos.