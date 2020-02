Um veículo Gol locado pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA), e que está à disposição do vereador Palhaço Soneca, envolveu-se em um acidente na madrugada deste domingo (02) no Povoado Varzea da Onça, localizado na rodovia entre os município de Muribeca e Capela.

Nos grupos de WhatsApp, foram postadas desde o inicio da manhã, várias fotos do acidente e uma delas, mostra a identidade de um vereador de Aracaju. Esse documento estava dentro do veículo.

Nas redes sociais, os questionamentos estão sendo feitos, e os internautas perguntam o que um veículo da Câmara Municipal de Aracaju estaria fazendo na madrugada, no interior do estado. Em dos áudios, há a informação de que o motorista estaria embriagado e, na abordagem, disse não saber onde estava, isso, porque teria desmaiado, devido a gravidade do acidente.

Por volta das 11 horas, tentamos entrar em contato com o vereador, porém ele não atendeu as ligações, mas logo em seguida o vereador resolveu falar sobre o assunto, gravando um vídeo onde informa que não estava no veículo e que o motorista estaria usando o carro sem sua autorização.

No vídeo, Palhaço Soneca diz que o funcionário está bem, e que o acidente teria ocorrido, após tentar desviar de um animal e bater em uma cerca. “Graças a Deus estou bem. Não estava no acidente. Foi meu motorista que saiu sem a minha autorização, mas também já estou tomando as medidas cabíveis”, disse, completando que esteve no local e pagou o conserto da cerca.









Ainda segundo a assessoria, “no veículo estava a identidade funcional do vereador Palhaço Soneca, e logo muita gente pensou que o parlamentar estivesse envolvido no acidente. Pelo contrário, Soneca estava em casa com a família e informou que o motorista pegou o carro sem autorização e a partir desta segunda-feira está exonerado do cargo.

O vereador Palhaço Soneca não explicou onde o carro estava quando o motorista teria saído sem sua autorização e isso está gerando muitos comentários nas redes sociais.

Munir Darrage/faxaju